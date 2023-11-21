Brokoli çorbası yapmak için gereken malzemelerin listesi:

500-550 gr brokoli

1 adet havuç

1 adet patates

2 bardak süt

1 adet soğan

2 kaşık süt kreması

2 kaşık tereyağı

Tuz

Karabiber

1 kaşık un

Hazırlanışı:

Öncelikle brokoliyi yıkayın daha sonra patatesi küp küp doğrayın. Ardından havucu halka halka dilimleyin ve soğanı doğrayın. Hepsini bir tencerede karıştırın ve üzerine geçecek kadar su ilave edin. Orta hızda sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın.

Ocakta diğer bir tencerede tereyağını eritin ve elediğiniz unu ekleyerek güzelce kavurun. Daha sonra yavaş yavaş sütü ilave ederek beşamel sosunu da pişirin. Ardından sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave edin ve haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile güzelce ezin. İçine tuz ve karabiberi ekleyerek kaynatın. Çorbamızda son olarak brokoli çorbasının kremasını içine ilave edip, kaynatın ve çorbanız hazır.