Bronkoskopi, doktorların hava yollarını incelemek için kullandıkları bir yöntemdir. Bronkoskop adı verilen bir cihaz ile yapılan bu işlemde, ses telleri, nefes borusu, bronşlar gibi hava yolları tetkik edilerek anormal bir durum olup olmadığı anlaşılır. Son yıllarda, ucunda bir ışık kaynağı ve kamera yardımıyla görüntü veren esnek yapıda olan cihazlar kullanılarak, solunum yolları ve akciğer hastalıklarının sebebinin aydınlatılmasına çalışılır. Bunun yanında bazı ilaçların akciğer içine verilmesi veya hava yollarına kaçan bir maddenin çıkarılması gibi işlemlerde de bronkoskop kullanılabilir.

Bronkoskopi yapılma sebepleri nelerdir ?

Teşhis koymak veya tedavi yapmak için olmak üzere 2 farklı amaçla bronkoskopi yapılabilir. Aşağıdaki listede bronkoskopi yapılan durumlardan bazıları belirtilmiştir:

Uzun süren ve sebebi belirlenemeyen öksürük şikayeti,

Balgamda kan bulunması,

Akciğer filminde şüpheli bir alan varlığı,

Bazı akciğer enfeksiyonlarının değerlendirilmesi,

Hava yollarından yabancı cisim çıkarılması,

Hava yollarını açmak için stent takılması,

Hava yolunu tıkayan bir kitlenin çıkartılması için bronkoskopi yapılabilir.

Hastalar bronkoskopi için nasıl hazırlanır?

Bronkoskopi öncesi genellikle 12 saat kadar aç kalınması istenir.

Kanama riskini artıran ilaçlar dışında kişinin kullandığı ilaçların kullanımına genellikle izin verilir. Hangi ilaçların ne kadar süreyle kullanılmaması gerektiği doktordan öğrenilmelidir.

İşlem öncesi burun ve boğaza lokal anestezik madde uygulanır. Ayrıca, kişinin rahatlaması için de bir sakinleştirici yapılır. Bu işlem için kola takılan bir serum kullanılabilir.

Sert yapıda olan bronkoskoplar için genel anestezi uygulaması tercih edilebilir.

Bronkoskopi nasıl yapılır?

Lokal anestezik madde etkisini gösterdikten sonra, esnek yapıda olan bronkoskop, kişinin burun veya ağzından sokulabilir. Sert yapıdaki bronkoskoplar ise ağızdan sokulmaktadır.

İşlem süresi, incelenecek alana göre değişiklik gösterir. İşlem genellikle 15 dakika ile 1 saat sürer.

İşlem esnasında hava yollarının daha iyi görülmesini sağlamak için yıkama işlemi yapmak gerekebilir. Bu işlem için bronkoskop yardımıyla bir miktar tuzlu su bölgeye gönderilerek geri çekilir. Böylece yıkanan alan incelemenin daha iyi yapılabilmesini sağlar. Ayrıca, yıkanan bölgedeki hücre örnekleri de bu şekilde elde edilerek mikroskop altında tetkik edilebilir.

Bronkoskopa eklenen fırça veya iğneler yardımıyla, işlem sırasında akciğer ve hava yollarından doku örneği de alınabilir. Alınan örnekler patoloji laboratuvarına gönderilerek incelemeye tabi tutulabilir.

Hava yollarındaki bir kitle nedeniyle tıkanma varsa, bronkoskop yardımıyla bir stent takılabilir. Hava yolunun açık kalmasını sağlayan stent, solunumu kolaylaştırır.

Bronkoskopi işleminin riskleri nelerdir?

Yaıplan tüm işlemlerin riskleri olduğu unutulmamalıdır. Bu riskler kişiden kişiye değişebilir. Kişinin anatomik yapısından, kullanılan ilaç ve solusyonlara karşı vereceği reaksiyonlara kadar birçok durum, bronkoskopi işleminin riskini artırabilir. Aşağıda potansiyel risklerin bir listesi bulunmaktadır:

Burun kanaması

Ses tellerinin zarar görmesi

Kalp atışlarında düzensizlik

Dokulara giden oksijen miktarında azalma

Örnek alınan yerde kanama

Akciğerin zarar görmesi

Hava yollarının tahriş olması

Yapılan anestezik maddelere reaksiyon