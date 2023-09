Her kadın için güzel olmanın farklı bir sanatı vardır. Bazı kadına göre bembeyaz bir ten çok güzel görünürken bazılarına göre esmer bir cilt her zaman beyaz bir tenden daha iyidir. Yaz aylarında iyi bir tatilden sonra bayanların ciltlerinde oluşan bronzluk hoş bir görüntü farklı bir ten tınısı ortaya çıkartır. Fakat her zaman beyaz veya kumral olan tenlerinin makyaj renklerini mutlaka bronzlaştıktan sonra değiştirilmeleri gerekir. Sağlıklı bir cilt görüntüsü için yapılması gereken çok koyu olmayan çok da açık olmayan bir makyaj yapmak.

Mutlaka Cilt Nemlendirilmeli!

Öncelikli olarak her makyajın kuralı olduğu gibi cilt tüm gözeneklerine ulaşacak şekilde nemlendirilmeli. Yüz ve göz etrafına kullanılan nemlendirici makyajın daha akıcı ve daha güzel durmasını sağlayacaktır. Nemlendirmeden sonra makyaj renkleri hem daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak hem de daha ışıltılı bir görüntü sağlayacaktır.

Fondöten Rengi En Uygun Olan Seçilmeli!

Öncelikli olarak bronz bir cilt oluşmadan önce hangi cilt rengine sahip olunduğu mutlaka bilinmeli. Çünkü farklı ciltler bronzlaştıklarında farklı tonlar alarak birbirinden tamamen zıt ten rengine dönüşebilir. Bu sebepten bronz bir cildin fondöteni koyu renk olmalı veya açık renk olmalı diye bir ip ucu verilemez.

Fondöten kullanılma esnasında mutlaka kişi boynunu ve açık olan yakası üzerinde de fondöten kullanmalı. Bu alanlarda kullanılmayan fondöten boyun ve yakanın farklı bir renkte yüz cildinin ise başka bir renkte olmasına sebep olacak bu da ortaya çirkin bir görüntü verecektir.

Göz Çevresine Aydınlık Vermek

Göz çevresi için kullanılan aydınlatıcı ürünler her zaman makyajın son noktalarını belirleyen dokunuşlardır. Göz kenarlarına biraz ışıltılı birazda simli bir makyaj uygulaması yapılabilir. Bu göz makyajı gözleri biraz daha belirgin biraz daha iri gösterecek ve makyajın daha belirgin görünmesini sağlayacaktır.

Göz makyajı her zaman göz rengine göre yapılmalı, açık renk gözlerde göz makyajı koyudan açığa doğru yapılmalı, koyu renk gözlerde ise açıktan koyuya doğru yapılmalı. Açık renk gözlerde çok fazla simli göz makyajı yapılmamalı.

Kirpiklere Küçük Dokunuşlar

Bronz makyaj yapmak isteyenler kirpiklerine çok da fazla abartılı rimel kullanmamalı. Göz kenarlarındaki makyajın koyudan açığa doğru veya açıktan koyuya doğru gitmesi göz çevresine bir hava verecek kirpikler de çok rimellendiğinde göz makyajı iyi bir görüntü vermeyecektir.

Pembe Ve Dolgun Dudaklar

Bronz makyajda en fazla seçilen ruj rengi koyu pembe tonlar olmalıdır. Her çeşit makyajı belirginleştiren pembe ruj çok da fazla abartılı bir şekilde kullanılmamalıdır. Bir miktar kıyafete de uyum sağlaması iyi bir görüntü verecek olan ruj eğer çok koyu bir ten makyajı tercih edildiyse sadece parlatıcı kullanarak da şık bir makyaj halinde tamamlanabilir.