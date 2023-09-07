Boyun germe operasyonu, özellikle boyun bölgesinde sarkıklıklar varsa, çene kenarlarına doğru düşmüş sarkmalar varsa, boyunda bantlar oluşmuşsa yapılır. Bu işlemin yapılma yöntemi, kulak önünden yapılan bir kesi ve bu kesi favori bölgesine kadar ilerletilir. Genellikle de favori altından da küçük miktarda bir kesi yapılır. Ayrıca bu kesi eğer boyunda çok deri sarkması varsa, kulak arkasına doğru da ilerletilir.

Hastada mevcut cilt sarkıklığının miktarına göre kesinin uzunluğu değişebilmektedir. Bu kesi yapıldıktan sonra boyun cildinin altına girilmekte ve cilt altındaki aşağıya doğru sarkmış kas ve yağ dokuları ile birlikte mimik kaslarının devamı olan bir takım zarsı dokular toplanarak daha yukarıda bir bölgeye tespit edilirler. Bu tespitten sonra gerek boyunda bir gerginlik oluşturulur gerekse sarkmış bu bölgedeki yumuşak dokular daha yukarıya, orijinal yerlerine getirilmiş olurlar. Böylece kişinin yüzünün alt bölgesinde ve boynunda daha gergin ve güzel bir görünüm sağlanmış olur. Ameliyat esnasında bu işlem yapıldıktan sonra deri fazlalıkları da çıkartılarak, deri dikişleri yapılmaktadır. Bu ameliyat aslında tek başına deri çıkartma operasyonu değildir. Biz derinin fazlasını alıyoruz. Burada amaç, sarkmış yumuşak dokuların yukarı alınması ve yüzün kassı iskeletinin daha gerginleştirilmesidir. Eğer bu operasyon sadece cilt germe şeklinde yapılırsa, bu sefer yüzde, maske yüz adını verdiğimiz hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabilmektedir.