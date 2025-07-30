Bakan Işıkhan, ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay içinse yüzde 11 oranında zam teklif ettiklerini açıkladı. TÜRK-İŞ’in son toplantıya katılmadığını vurgulayan Işıkhan, süreci çalışma barışını koruyarak tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Şubat ayından bu yana sendikalarla süren görüşmelerde, hükümeti temsil eden TÜHİS aracılığıyla birçok teklifin iletildiğini belirten Bakan, 18 Temmuz’da yapılan teklifin kamuoyunda yanlış anlaşıldığını ifade etti. İlk 6 aylık dönem için sunulan yüzde 24’lük zam teklifinin, mevcut enflasyonun üzerinde olduğuna dikkat çeken Işıkhan, ikinci 6 ay için önerilen yüzde 11’lik artışın da temmuz-aralık döneminde beklenen enflasyon oranı doğrultusunda belirlendiğini aktardı.

Bakan Işıkhan, tekliflerinin yanlış şekilde yansıtıldığını belirterek, bu algının önüne geçmek amacıyla TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e net oranlarla hazırlanan son teklifin sunulduğunu söyledi. TÜRK-İŞ toplantıya katılmazken, HAK-İŞ heyetiyle teklif paylaşıldı. Bakan, ikinci teklifin daha önce yapılan teklifin oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.

Açıklamasında memur ve emekli maaşlarının da görüşüleceği ağustos ayına işaret eden Işıkhan, tüm çalışanlar için refahı artıracak, aynı zamanda ekonomik istikrarı bozmayacak çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade etti. Hedeflerinin zam oranlarının kısa sürede erimediği, piyasada olumsuz etki yaratmayan, dengeli ve sürdürülebilir bir refah ortamı oluşturmak olduğunu belirtti.

2023-2024 toplu sözleşmeleri kapsamında önceki yıllarda yapılan artışları da hatırlatan Işıkhan, işçilerin ücretlerinin refah payı dahil ciddi oranlarda artırıldığını, en düşük ücretlerin 15 bin liraya çıkarıldığını anımsattı. “Dün olduğu gibi bugün de işçilerimizin yanındayız” diyen Işıkhan, bu süreci kısa sürede tamamlayarak işçilerin hak ettikleri iyileştirmeleri almasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.