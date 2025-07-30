Ekonomistlerin yüzde 2,5 büyüme tahminine karşın gerçekleşen bu oran, ilk çeyrekteki yüzde 0,5’lik daralmanın ardından ekonomide güçlü bir toparlanmaya işaret etti. Aynı dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,5 arttı. ABD'de özel sektör istihdamı da temmuz ayında beklentilerin üzerine çıktı. ADP verilerine göre, 64 binlik tahminin oldukça üzerinde, 104 bin kişilik artış kaydedildi. Bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, ABD ekonomisinin dirençli yapısını sürdürdüğü görülüyor.

Verilerin ardından piyasalarda dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Dolar endeksi 99,57 seviyesine yükselerek son iki ayın zirvesini gördü. Bu gelişme, yatırımcıların FED’den yakın vadede faiz indirimi beklentilerini azaltmalarına neden oldu. Altın fiyatları ise veri sonrası düşüşe geçti. Gün içerisinde 3.334 dolara kadar çıkan ons altın, TSİ 17:45 itibarıyla yüzde 0,65 oranında düşerek 3.305 dolara geriledi. Gram altın da aynı oranda değer kaybederek 4.310 TL seviyesine çekildi.

Piyasalarda gözler bu akşam açıklanacak FED faiz kararı ve Başkan Powell’ın yapacağı değerlendirmelere çevrildi.