Türkiye’de terörsüz bir gelecek için Meclis’te oluşturulacak komisyona ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, komisyonun örgütün silah bırakma süreciyle ilgili yasal düzenlemeler yapacağını belirtti. Sürecin kamuoyunun hassasiyetleri dikkate alınarak şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Meclis açıldığında ilk hafta komisyonu gündeme alacaklarını ve nitelikli çoğunluğu arayacaklarını ifade etti.

2026’da Parlamentolar Birliği toplantısının Türkiye’de yapılacağını duyuran Kurtulmuş, son toplantının Taşkent’te gerçekleştirildiğini hatırlattı. İstanbul’da düzenlenecek yeni toplantıda önemli konuların ele alınacağını ve dünya liderlerinin buradan sesleneceğini söyledi.

Uluslararası platformlarda Filistin’e yönelik desteğin arttığını ancak bunun halen yetersiz olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bazı ülkelerin cılız da olsa destek verdiğini, fakat bu desteğin sınırlı kaldığını belirtti. Filistin’e destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Kurtulmuş, Batı ülkelerinde halkların hükümetlerinin tavrına rağmen Filistin halkıyla dayanışma gösterdiğini, bu durumun hükümetleri de etkileyeceğini söyledi. Avrupa’da bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma yönünde adımlar attığını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Buna rağmen uluslararası kuruluşların güçlü bir destek veremediğini dile getirdi.

Kurtulmuş, İsrail’e karşı durmamanın vahşete ortak olmak anlamına geldiğini söyledi. Netanyahu’nun ötesinde meselenin artık insanlık meselesi haline geldiğini belirten Kurtulmuş, konuşma yaptığı sırada Gazze’de insanların öldüğünü ve bu durumun utanç verici olduğunu ifade etti. Bir şey yapılmazsa bu suça ortak olunacağını söyledi.

Sürecin başından beri az konuşarak ilerlemeye çalıştığını belirten Kurtulmuş, bunun hassas bir konu olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ayağına pranga olan bu meselenin artık tarihi bir fırsata dönüştüğünü, silahların bırakılmasıyla TBMM’nin sorumluluğunun başladığını ifade etti. Sürecin planlandığı gibi devam ettiğini, silah bırakma sürecine uygun olarak komisyonun yasal düzenlemeler yapacağını söyledi. Türk’ün gururu ve Kürt’ün onurunun dikkate alınması gerektiğini belirten Kurtulmuş, bu konunun siyasi tartışma konusu olmaması gerektiğini vurguladı. 86 milyon vatandaşın ortak çabasıyla çözüm sürecine katkı sunulması gerektiğini söyledi. Tüm partilerin görüşlerinin alındığını, komisyonun sürecin çözümüne odaklanacağını ifade etti. Bu sürecin partiler arası ortak bir kararla ilerlemesi gerektiğini belirtti ve destek veren partilere teşekkür etti.