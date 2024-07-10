Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde geliştirilen ‘Alfa Kurt’ isimli kamikaze drone görücüye çıktı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İHA Atölyesi ile birlikte Bilecik Valiliği tarafından başlatılan Bil-En Projesi kapsamında birçok eğitim düzenlendi. Bu kapsamda Vali Şefik Aygöl, Gölpark’ta üniversitenin Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği Bölümünde eğitim alan liseli öğrencilerle birlikte ilk Kompozit İnsansız Hava Aracı (İHA) kanadını fiber yatırma yöntemi uygulayarak yaptı. Ayrıca tembel pilotluk eğitimine katılarak simülatörde uçuş gerçekleştirdi. Eğitimler sonunda Teknofest’e mesaj gönderen Vali Aygöl, “Körfez’den Teknofest’te Gençlerimize Ulaştırmak” sloganıyla yola çıktıklarını belirtti. Ayrıca bu kapsamda desteklerini esirgemeyen Şeyh Edebali Üniversitesi’ne teşekkürlerini etti.

“Alfa Kurt” Görücüye Çıktı

Bilecik Ticaret Sanayi Odası ve Konaklı Rekor şirketinin desteğiyle Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği Bölümünde geliştirilen “Alfa Kurt” isimli kamikaze drone görücüye çıktı. Türkiye’deki üniversitelerde ilk defa kamikaze görevini tamamlayan Alfa İHA üniversiteyi ziyarete gelen ve çeşitli açılışlar yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalandı.