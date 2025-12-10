Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik ‘Conversation Hour’ etkinliğini başlattı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, öğrencilerin İngilizce pratik yapmalarını ve dil becerilerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla ‘Conversation Hour’ etkinliği düzenlenmeye başlandı. Etkinlik her çarşamba günü saat 16.00-17.00 arasında Yabancı Diller Yüksekokulu’nda gerçekleştiriliyor ve gönüllü olarak Dr. Emre Engin tarafından yürütülüyor. Katılım tüm öğrenciler için ücretsiz olup, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini ve yabancı dil ortamını güçlendirmeyi hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Amacımız, öğrencilerimizin İngilizce konuşma becerilerini artırmak ve onları uluslararası düzeyde iletişim kurabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.