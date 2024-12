Futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi birçok farklı spor dallarına ilişkin analizler, canlı yayınlar ve birçok detayın yer aldığı Sofascore uygulamasına BTK'dan erişim yasağı geldi.

24 Aralık itibariyle kullanıcılar platforma girmeye çalıştığında, erişim engeli ile karşılaştıklarını bildirdi. Öte yandan BTK, resmi internet sitesinden yasağın getirildiğini doğruladı.

BTK internet sitesinde erişim yasağına ilişkin yer alan bilgiler şöyle:

sofascore.com, 24/12/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-951950

sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.

sofascore.com has been blocked by the decision dated 24/12/2024 and numbered 490.05.01.2024.-951950 of Information and Communication Technologies Authority.