Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin yılda iki kez düzenlediği Sahne XL etkinliğinin 17’ncisi, 18 girişimcinin sunumu ile 27 Haziran’da gerçekleştirilecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 2017 yılında kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Sahne XL etkinliğinde girişimci ve yatırımcıyı 17’nci kez buluşturmaya hazırlanıyor. Toplumda fark oluşturmak isteyen girişimcilerin ve startup’ların iş dünyasıyla bütünleşmesini sağlayan, yatırımcılara ise yenilikçi bir dünyanın kapısını aralayan Sahne XL, 27 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sahne XL etkinliğinde, Ön Kuluçka ve Kuluçka programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci sunum yapacak.

Momentum teması ile düzenleniyor

Geleneksel olarak düzenlenen Sahne XL, BTM’nin kurulduğu ilk yıllarda BTM Sahne adıyla demo day etkinliği olarak 6 kez gerçekleştirildi. 2019 yılından beri yılda iki kez Sahne XL adıyla düzenlenen etkinlik, girişimci ile yatırımcıyı hızlı ve etkili biçimde bir araya getiriyor. Sahne XL kapsamında girişimci sunumlarının yanı sıra söyleşi ve paneller düzenleniyor; ulusal ve uluslararası keynote konuşmacılar yer alıyor. Bu yıl ‘Momentum’ temasıyla düzenlenen Sahne XL, Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

Sahne XL etkinliğinde bugüne kadar 200’den fazla girişim yer aldı ve sunum yaptı. Bu zamana kadar toplamda 16 kez gerçekleştirilen Sahne XL etkinliğine 10 binden fazla ziyaretçi katıldı.

Açış konuşması Başkan Avdagiç yapacak

Ücretsiz olarak tüm girişimcilik ekosistemini ve girişimciliğe ilgi duyan kişileri bir araya getiren etkinlik BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde 27 Haziran Perşembe günü saat 12.30’da kapılarını açacak. Etkinliğe katılmak için btm.istanbul adresinden kayıt olunması gerekiyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı’nın açış konuşmalarıyla başlayacak etkinlik, girişimci sunumları ile devam edecek.

Etkinliğin Erken Aşama Girişimler İçin ‘DOs & DON’Ts’ isimli ilk söyleşi bölümünde APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli ile 212 Kurucu Ortağı Numan Numan yer alacak. AI - Ups & Downs isimli ikinci söyleşiye ise Simya VC Kurucu Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, ENA Venture Capital Strateji Danışmanı Mehmet Üner ile LP Investor & Fundraiser’dan Melih Herman Simon katılacak.

Etkinlikte sunum yapacak girişimciler ve girişimleri şöyle açıklandı:

Girişim Girişimci

SKYMOD Teknoloji Mahmut Oltan Dere

Yenesse Mansur Çelik

E-dison AI Reyhan Eren

Heysem AI Mahmut Sözeri

Shipink Oytun Yüksel

Mangrov Yunus Arı

KamyondaPOS Burak Şerbetci

Mentor Özel Ders Murat Necmi Uzuner

Upfolx Oguzhan Cetin

Valufy Emrah Oral

MonitUp Faruk Durak

Aivigo Muhammed Gündoğdu

Anytime Barış Barsan

Yomio Drops Şenay Akça

DENTAL CEPTE Ömer Özdemir

BlueOperation Muhsin Özezen

Fraktal Games Studio Oktay Mehmetoğlu

Akasu Ahmet Kağan Örün