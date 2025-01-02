İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, 22 Aralık 2024’de partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşmada Cumhurbaşkanı’na hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Baş, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Savcılığa ifade verdi. Şüpheli Baş, Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce ’her hafta pazartesi günü imza atmak’ ve ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: iha