Başkan Yaldız yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bugünler de yoğun şekilde ilçemizde altyapı çalışmaları yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı yollarımız ciddi anlamda çukur, çamur içerisinde kalmıştır. Yapılan hizmet 20-25 yıldır yapılmayanlardan dolayı gerçekten kıymetli bir hizmettir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı açıklamada da gördüğümüz üzere bizlere yıllarca asbestli içme suyunu kullandırmışlardır. Şimdi bizim Bağımsız Türkiye Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak dikkatinize sunmak istediğimiz konu önemli bir konudur. Asbest nedir? Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir. Asbest liflerinin solunması mezotelyoma, asbestozis ve akciğer kanseri dâhil olmak üzere çeşitli tehlikeli akciğer rahatsızlıklarına yol açabilir, bu nedenle artık ciddi bir sağlık ve güvenlik tehlikesi olarak kötü bir üne sahiptir.

“Yapılan içme suyu hatları yenilemesi hem kayıp-kaçak miktarının giderilmesi hem de halk sağlığı için ciddi önem taşımaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Şimdi dikkat edilmesi gereken husus şudur; bu çalışmalar yapılırken Büyükşehir Belediyesi AK Parti elinde olsaydı ve İnegöl halkı mevcut çalışmalardan dolayı bu kadar serzenişte bulunsaydı İnegöl Belediye Başkanı ve Yardımcıları bu durumu tiyatro izler gibi seyrederler miydi? İnegöl Belediyesi Fen İşlerinde onlarca iş makinası mevcut. Siz İnegöl Halkına hizmet edene ve kentimize bir çivi dahi olsa çakanın kölesi oluruz ve teşekkür ederiz demiyor muydunuz? Sizin döneminizde yapılmayanı yapan bir hizmet anlayışına yardım için en azından mevcut çukurların üzerinden iş makinası ile düzeltme yapabilirsiniz. Hatta taş ocağı çıkıntısı toz malzeme dökerek çukurları düzleştirip en azından asfalt yapılana kadar düz kalmasını sağlayabilirsiniz. BTP olarak sormak isteriz. Yoksa derdiniz İnegöl halkına hizmet edelim değil de kenardan seyredelim böylece insanlar öfkelensin bizde çukur ve çamur siyaseti sayesinde seçimlerde siyasi çıkar elde edelim diye mi düşünüyorsunuz? Emin olun bu halk bu oyunu bozar. Buradan bir kez daha İnegöl Belediyesine çağrıda bulunuyoruz. Fen İşleri vasıtası ile acilen tüm çalışma yapılan sokaklarda düzleme ve dolgu yapılsın.”