BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi, iş dünyasının sürdürülebilir üretim ve ihracat hedeflerine destek vermek ve kent ekonomisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Konsey üyeleri, yeşil dönüşüm çerçevesinde ilkini haziran ayında gerçekleştirdiği Uludağ Çevre Forumu’nun ikincisi için de hazırlıklara başladı.

AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iş dünyası için referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School’da bir araya geldi. Konseyin açılış toplantısına BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Konsey Başkanı Vedat Kılıç, Konsey Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, BTSO meclis ve komite üyeleri ile üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. İki gün süren çalıştayın açılış toplantısına Bursa Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Emel Gözükara Durmaz da katıldı.

“Sürdürülebilir üretim hedefi”

Toplantının açılışını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Türkiye’nin en önemli ihraç pazarları olan AB’de yeni ticaret politikaları ve çevreye duyarlı üretimin ön plana çıktığı bir süreçle karşı karşıya olduklarını söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda sürdürülebilir çevre politikalarının sanayiye entegrasyonu konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Hakan Batmaz, “Bu çerçevesinde Bursa’da tüm paydaşlarımızla birlikte odamız çatısı altında hayata geçirdiğimiz AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi ile sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çerçevesinde küresel ticarette ortaya çıkan yeni sistemlerin sektörlerimiz adına oluşturacağı risk ve fırsatları göz önünde bulunduruyoruz. İş dünyamıza rehberlik edecek çalışmaların koordinasyonunu sağlıyoruz. Konsey çalışmalarımızla ulusal ve küresel gelişmeleri takip ederek sürdürülebilir üretimin yaygınlaştırılması ve bu konuda üyelerimizin farkındalığını geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Kaynaklar etkin ve verimli kullanılmalı”

Toplantıda söz alan Bursa Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Emel Gözükara Durmaz, dünyada iklim değişikliği ile mücadelenin artarak sürdüğünü, yaşanan değişimin ticaret politikalarıyla bağlantısının da giderek güçlendiğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile toplam dış ticaret hacminin 2023 yılında 104 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Durmaz, sektörlerin AB pazarlarındaki rekabetçiliğini korumak amacıyla İklim Şurası’ndan Çevre Ajansı’na, Paris İklim Anlaşması’ndan Yeşil OSB’lere kadar çok sayıda yasal düzenleme, eylem planı ve işbirliklerine imza attıklarını söyledi. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması gerektiğini belirten Emel Gözükara Durmaz, bu kapsamda yapılan çalışmalar için de BTSO’ya teşekkür etti.

“Yeni ekonomide rakiplerimize göre daha avantajlıyız”

AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç ise kendilerine sundukları çalışma şartları ve vizyon projelerinden dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a ve Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Konsey çalışmalarıyla Bursa iş dünyasının yeşil dönüşüm entegrasyonunu sağlamak istediklerini ve sektörlerin rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını belirten Vedat Kılıç, “Yeni ekonomi modelinde rakiplerimize nazaran güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü yaklaşık 85 milyon nüfuslu bir ülkede 110 milyon tonluk değerlendirilebilecek atık potansiyeline sahibiz. Hedef pazarımız AB’nin hemen yanı başındayız. Ayrıca 50 milyon tonluk kapasite ile dünyanın en büyük metal alıcısı ülke konumundayız. Kağıt geri dönüşümünde de son 5 yılda 2 milyon tonlardan 8 milyon tonlara ulaşan bir kapasitemiz var. Gücümüzü doğru bir şekilde kullandığımızda hedeflerimize hızlıca ulaşabileceğimizi ve gerek Avupa’nın gerekse de dünyanın en önemli tedarikçisi olabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

“Çevre Forumu, bölgemiz için referans bir etkinlik haline gelecek”

BTSO Meclis Üyesi ve AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Dursun da Konsey çalışmaları doğrultusunda 5-6 Haziran tarihlerinde ‘Yeşil Üretim, Temiz Gelecek’ temasıyla Uludağ’da gerçekleştirdikleri Çevre Forumu’nun oldukça başarılı geçtiğini ifade etti. Kamu, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin de katkılarıyla gerçekleştirilen forumda, AB uyum sürecinde sanayiye yönelik finansman kaynaklarından yeşil dönüşüm ve sınırda karbon düzenlemesine kadar farklı konularda 5 oturum gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dursun, “Çevre Forumu’muzu iki gün boyunca bini aşkın katılımcı takip etti. Yeni ve çok daha etkin bir çevre forumu için çalışmalarımıza başladık. Çevre Forumu’muzu, sadece Bursa için değil, ülkemiz ve bölgemiz için de referans bir etkinlik haline getirmeyi amaçlıyoruz. Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Konsey üyeleri istişarelerde bulundu. Çalıştayın ikinci gününde ise Konseyin alt çalışma grupları oluşturuldu. Buna göre Uludağ Çevre Forumu İcra Kurulu, Eğitim Komisyonu, Lansman ve Kurumsal İletişim Komisyonu ve Mevzuat Komisyonları belirlendi.