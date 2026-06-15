Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), daha dayanıklı, ekonomik ve çevre dostu yolların geliştirilmesine katkı sağlayacak yeni bir projeye imza atıyor. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Münir Özdemir'in yürütücülüğünü yaptığı proje, Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Günlük yaşamın önemli bir parçası olan yollar, yoğun trafik, sıcaklık değişimleri, yağış ve zamanın etkisiyle yıpranıyor. Bu durum yollarda çatlaklar, çukurlar ve yüzey bozulmalarına neden olurken, bakım ve onarım maliyetlerini de artırıyor. BTÜ'de yürütülecek proje ile asfalt kaplamaların daha uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Petrol türevli katkılara alternatif, kokonat yağı

Projede asfaltın dayanıklılığını artırmak için kokonat yağından elde edilen çevre dostu bir katkı maddesi kullanılacak. Petrol türevli katkılara alternatif olarak geliştirilecek bu biyobazlı malzemenin, asfaltın sıcak havalarda yumuşamasını, soğuk havalarda ise çatlamasını önlemesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca asfalt üretiminde sıkça karşılaşılan depolama ve performans kaybı sorunlarına da çözüm üretilecek. Geliştirilecek yeni katkı sistemi sayesinde asfaltın özelliklerini daha uzun süre koruması ve uygulama süreçlerinde daha verimli sonuçlar vermesi hedefleniyor.

Belediyeler ve karayolları için ekonomik çözüm

Projenin başarıyla tamamlanması halinde belediyeler ve karayolları kurumları için daha ekonomik ve sürdürülebilir asfalt çözümlerinin geliştirilmesinin mümkün olacağını ifade eden Dr. Ahmet Münir Özdemir 'Projemizin uygulanması ile daha uzun ömürlü yollar sayesinde bakım ve onarım ihtiyacının azalmasını, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi bekliyoruz' dedi.

Rektör Çağlar: Proje ulaşım altyapısına katkı sunacak

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin sürdürülebilirlik ve çevre odaklı araştırmalara büyük önem verdiğini belirterek, 'Akademisyenlerimiz tarafından geliştirilen bu proje, çevre dostu malzemelerin mühendislik uygulamalarında kullanılmasına yönelik önemli bir çalışma niteliği taşıyor. Daha dayanıklı yolların geliştirilmesine katkı sağlayacak bu araştırmanın hem ülkemizin ulaşım altyapısına hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Projede görev alan akademisyenimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum' diye konuştu.