Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 2024 Erasmus+ Yükseköğretimde Hareketlilik Projesinde (KA171) büyük başarı elde etti. Üniversite öğrencileri ve personeline farklı bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim kazanma imkânı sağlayan programda BTÜ, 38 destek ile en çok projesi kabul edilen 2’nci üniversite oldu.BURSA (İGFA) - Öğrencilerinin ve personelinin kişisel gelişimini destekleyecek projelere imza atan BTÜ, Erasmus+ KA171 Projesi’nde de farkını ortaya koydu. 2024 Erasmus+ KA171 Projesi başvuru sonuçlarına göre BTÜ, Türkiye’de en çok proje desteği alan 2’nci üniversite olma başarısı gösterdi. 2020 yılında 5 projeyle programa dâhil olan BTÜ, 2022 yılında 6, 2023 yılında 19 ve son olarak 2024 yılında 38 farklı ülkeden projelerle ön plana çıktı. Bu veriyle 2024 yılında Marmara Üniversitesinden sonra en çok sayıda projesi kabul edilen BTÜ, 24 üniversiteyi geride bırakmış oldu. Üniversite öğrencisi ve personeline “Erasmus programıyla ilişkili olmayan üçüncü ülke” olarak adlandırılan bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bu proje sayesinde üniversitenin uluslararası boyutu da geliştirilmiş oluyor.

2024 YILINDA 38 PROJE

BTÜ’nün projeler konusunda ön plana çıkan bir üniversite olduğunu vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Dünya üniversiteleri ile iş birliğimizin geliştirilmesini de sağlayan Erasmus+ KA171 Projesini çok önemsiyoruz. Bu projenin amacı, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini ve istihdam olanakları ile personelimizin mesleki gelişimini destekleyerek üniversitemizin kapasitesinin uluslararası boyutunu geliştirmek. Üniversiteler arası işbirliğinin güçlendirilmesi, farklı kültürler hakkında farkındalığın arttırılması gibi amaçları barındıran KA171 programında BTÜ olarak 38 projemiz ile hibe almaya hak kazandık. Bu proje sayısı ile hibe alan üniversiteler arasında Türkiye’de ikinci sırada yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda daha çok sayıda projemizin geçmesini temenni ediyorum” dedi.