Alanında dünyanın en saygın etkinliklerinden biri olan DIOXIN Sempozyumu bu yıl BTÜ öncülüğünde düzenlenecek. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek "45. Halojenli Kalıcı Organik Kirleticiler Üzerine Uluslararası Sempozyumu (DIOXIN2025)"Bursa Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde organize edilecek. Sempozyumda, doğadaki kimyasalların insan ve doğaya zararları, çözüm önerileri ve buna yönelik çevre politikaları ele alınacak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yürütücülüğünde, "45. Halojenli Kalıcı Organik Kirleticiler Üzerine Uluslararası Sempozyumu (DIOXIN2025)" düzenlenecek. 1-6 Kasım 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan sempozyum, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek. Bu prestijli bilimsel etkinlik, çevre ve insan sağlığı açısından büyük risk taşıyan halojenli kalıcı organik kirleticiler konusunda uluslararası bilim insanlarını bir araya getirecek. Sempozyumun başkanlığını, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Perihan Binnur Kurt Karakuş üstlenecek. 1980 yılından bu yana her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ve alanında dünyanın en saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen DIOXIN Sempozyumu, bu yıl 45 ülkeden 400’ün üzerinde katılımcı ve çok sayıda uluslararası firma ile yapılacak.

Türkiye’nin çevre alanında birikimi tanıtılacak

Prof. Dr. Kurt Karakuş, Türkiye’nin 2012 yılında yaptığı adaylık başvurusunun ardından, uluslararası tavsiye kurulu tarafından 2025 yılı için ev sahipliğine layık görüldüğünü belirtti. Etkinliğin, Türkiye’nin çevre bilimleri alanındaki bilimsel birikimini uluslararası arenada tanıtmak ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Sempozyumda ele alınacak konular

DIOXIN2025 kapsamında; çevrede uzun süre kalabilen toksik kimyasalların doğaya ve insan sağlığına etkileri, halojenli kalıcı organik kirleticilerin tespiti ve analiz yöntemleri, temizleme, arıtma ve azaltım stratejileri ve uluslararası mevzuatlar, düzenlemeler ve çevre politikaları gibi konu başlıklarıyla alakalı bilimsel sunumlar ve oturumlar gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak bu uluslararası organizasyon, çevre ve halk sağlığı alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, karar vericiler ve özel sektör temsilcileri için büyük önem taşıyor.

Rektör Çağlar: Etkinliği düzenlemek büyük bir gurur

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, sempozyumun Türkiye’de ve özellikle Bursa Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "DIOXIN2025 gibi uluslararası düzeyde prestije sahip bir etkinliğin üniversitemiz öncülüğünde düzenlenmesi, hem ülkemiz hem de kurumumuz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Çevre sorunlarının küresel ölçekte konuşulacağı bu sempozyum, bilimsel iş birliklerini güçlendirecek, araştırma kapasitemizi artıracak ve çevre politikalarına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.