Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi, Bursa’yı bilişim alanında ön plana çıkaracak yeni proje ve iş birlikleri geliştirmek üzere BTÜ Rektörlük toplantı salonunda bir araya geldi.

BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi üyeleri, Bursa Teknik Üniversitesi yönetimi ve ilgili bölümlerden akademisyenler ile bira araya gelerek üniversite ve şirketler arasında geliştirilebilecek Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular. BTÜ’nün fiziksel altyapısı ve akademik yetkiliği hakkında bilgi alan konsey üyeleri; yapay zeka, makine öğrenmesi, data envanteri, yazılım Ar-Ge merkezi gibi konularda geliştirilebilecek ortak çalışma ve projeler üzerine BTÜ öğretim üyeleri ile görüşmelerde bulundular. BTSO çatısı altında sektörler bazında yapılanmanın gelişim süreçlerini de hızlandırdığını belirten, Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri KonseyiBaşkanı Osman Akın; BTÜ’nün işbirliğine açık ve paylaşımcı yaklaşımını çok değerli bulduklarını vurguladı. Akın; bilişim alanında özellikli bir konuda gelişmek, uzmanlaşmak ve uzun vadede Bursa’yı marka haline getirebilmek hedefiyle BTÜ ile gerçekleştirilen toplantının oldukça verimli olduğunu dile getirdi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTSO’nun Türkiye’ye örnek nitelikteki sektör bazlı konsey yapılanmasını faydalı bulduklarını belirterek, “BTSO’nun Üniversitemiz bölümleri ile ilgili tüm sektörel konseyleri ile ayrı toplantılar yaparak, akademisyenlerimizi sektör ve sanayi ile buluşturmak, mevcut ortak çalışmaları arttırmak istiyoruz. Öğretim üyelerimizin bilimsel yetkinliğini, Ar-Ge kabiliyetimizi ve güçlü laboratuvar altyapımızı Bursa ve Türkiye için üreten tüm işletmelerle paylaşmak ve geliştirilecek işbirlikleri ile ülkemizin katma değeri yüksek ürünlerle öne çıkmasını hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılında, üniversite-sanayi-özel sektör işbirliklerinin en güzel örneklerini Bursa’mızdan çıkaracağımıza inancımız tam.” şeklinde konuştu.

BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi üyeleri İdris Doğrul, Cemil Fidanlıgül ile E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Bşk. İlker Özgüven ve Süleyman Alkanoğlu’nun katıldığı toplantıda; BTÜ’den Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Hanilçi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Yavuz, Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Gürkan Aydemir, Makine Mühendisliği öğretim üyesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ali Hüsnü Bademlioğlu ile BursaTeknopark Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Atike Köken de hazır bulundular.