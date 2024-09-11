Bursa Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde 7 üniversite, Erasmus + Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) Programı kapsamındaki Autolia-Tech Konsorsiyumu için bir araya geldi. Otomotive yönelik gerçekleştirilen konsorsiyum kapsamında; üniversitelerin otomotiv ile ilgili bölümlerindeki öğrenciler, Avrupa Birliği ülkelerinde staj yapabilme, personel ise eğitim alma ve ders verme olanağına sahip olacak.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ev sahipliğinde, Erasmus + Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) Programı kapsamında Autolia-Tech konsorsiyumu imzalandı. Mimar Sinan Yerleşkesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer katıldı. Otomotiv alanına yönelik projeden konsorsiyumdaki üniversitelerin; bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümleri faydalanabilecek. Dört yıl sürecek konsorsiyum, üniversite öğrenci ve personeline Avrupa Birliği ülkelerinde staj, eğitim alma ve eğitim verme gibi olanaklar sağlayacak.

AB ÜLKELERİNDE STAJ, EĞİTİM ALMA, DERS VERME OLANAKLARI…

İmza töreninde konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Proje içerisine dâhil olacak öğrencilerimiz staj, personelimiz ise eğitim alma ve ders verme hareketliliği gibi farklı imkanlardan faydalanabilecek. Programa dahil olacak öğrencilerimizin beceri ve istihdam edilebilirliği artarken, personelimizin ise yenilikçilik, girişimcilik, yaratıcılık, bilgi alışverişi, çok disiplinli öğretme ve öğrenme gibi noktalarda becerisi artacak. Yükseköğretim kurumları arasında stratejik ortaklıkların, eğitim ve iş dünyaları arasında köprülerin de kurulacağı bu konsorsiyumun üniversite olarak yürütücüsü olmaktan mutluluk duyuyor, paydaşımız olan tüm üniversitelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“KONSORSİYUM OTOMOTİV ŞEHRİNDE, BTÜ YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE”…

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, BTÜ yürütücülüğündeki konsorsiyumun bir ortağı olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, konsorsiyumun öğrenci ve personele büyük artılar kazandıracağını söyledi. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, konsorsiyumların uluslararasılaşma adına önemine değinerek, otomotiv konsorsiyumunu, otomotiv şehrinde bulunan BTÜ’nün temsil etmesinin çok değerli olduğunu vurguladı. Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, “Konsorsiyum kapsamında hem öğrencilerin hem personelin yurtdışına giderek deneyim kazanması ve üniversitelerimizi tanıtması çok önemli” dedi. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, konsorsiyumda yer almaktan dolayı duydukları mutluluğu belirtti. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer ise “Bu konsorsiyumun Avrupa etkileşimli olması çok kıymetli. BTÜ öncülüğünde yapılacak bundan sonraki çalışmalara da dâhil olacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

KABUL EDİLEN 5 KONSORSİYUMDAN BİRİ…

BTÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Autolia-Tech Konsorsiyumu hakkında bilgi vererek, BTÜ yürütücülüğündeki konsorsiyumun Türkiye’de kabul alan 5 konsorsiyumdan biri olduğunu söyledi. Projenin 48 ay süreli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, öğrenci staj hareketliliğinden 13, personel ders verme hareketliliğinden 7 ve personel eğitim alma hareketliliğinden 8 personelin faydalanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Gün boyu devam eden toplantıda, konsorsiyum kapsamında yapılacaklar masaya yatırıldı.