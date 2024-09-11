Türk Telekom’un oyun performansını internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON, oyun ekosistemine faydalar sağlamaya devam ediyor. Türk Telekom GAMEON’un organize ettiği toplam 400 bin TL ödül havuzuna sahip ‘GAMEON VALORANT Turnuvası’ kayıtları başladı.

GAMEON’un oyunseverleri çevrimiçi ve fiziksel etkinliklerle bir araya getiren turnuvaları devam ediyor. Geçen yılın ardından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan GAMEON VALORANT Turnuvası’nda kayıtlar 13 Eylül’e kadar devam ediyor. Turnuvada 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek açık elemelerin ardından 16-17 Eylül tarihlerinde kapalı elemeler oynanacak ve play-off’a kalan takımlar belirlenecek. Turnuvada gücünü göstermek ve açık elemelere katılmak isteyen takımlar, gameon.com.tr adresinden başvuru yapabiliyor.

Takımını kur, turnuvaya katıl

Yapılan açıklamaya göre, turnuva birbirinden özel takımların katılımıyla Eylül ayında başlıyor. 13 Eylül’e kadar sürecek olan kayıt sürecinin ardından oynanacak olan açık elemeler ve kapalı elemelerle play-off’a kalan takımlar belirlenecek. Çevrim içi yapılacak eleme aşamalarının ardından canlı yayında çevrim içi olarak düzenlenecek play-off aşaması 20-22 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Play-off aşamalarının ardından finale yükselen takımlar, 28 Eylül tarihinde ESA Espor Arena’da seyircilerin eşliğinde toplam 400 bin TL ödül için kozlarını paylaşacak. GAMEON VALORANT Turnuvası’nda play-off aşamasından itibaren mücadeleler GAMEON Twitch & YouTube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlanacak.