Dr. Akyüz, hipertansiyonun çoğu zaman sessizce ilerlediğini hem de panik atak ile kalp krizinin benzer belirtiler gösterebileceğini belirterek, halk arasında sık yapılan yanlışlara dikkat çekti. Hipertansiyonun toplumda yaygın olarak yalnızca baş ağrısıyla ilişkilendirildiğini belirten Dr. Akyüz, bu algının doğru olmadığını vurgulayarak, "Pek çok kişi, ‘başım ağrımıyor ki, tansiyonum yüksek olamaz’ şeklinde düşünüyor. Oysa hipertansiyon uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir. Sessiz bir tehlikedir. Bu nedenle, tansiyonun düzenli olarak takip edilmesi çok önemlidir." şeklinde konuştu. Haftada en az bir ya da iki kez tansiyon ölçümü yapılmasını öneren Akyüz, 130 ve 80 üzerindeki değerlerde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.

Panik atak ve kalp krizi sıklıkla karıştırılıyor

Panik atak ve kalp krizinin benzer şikâyetlerle ortaya çıktığını ifade eden Dr. Akyüz, her iki durumda da hastaların göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtilerle acil servise başvurduğunu ancak aradaki farkın yalnızca uzman değerlendirmesiyle anlaşılabileceğini söyledi. Akyüz, "Panik atak; genellikle stres, anksiyete ya da kişinin psikolojik yapısıyla bağlantılı olarak gelişir. Göğüste sıkışma, kalp çarpıntısı, nefes alamama hissi gibi semptomlar kalp krizine çok benzer. Ancak panik atakta yapılan EKG ve kan testlerinde kalp krizine dair herhangi bir bulguya rastlanmaz" ifadelerini kullandı.

Kalp krizi belirtileri geçici değil

Kalp krizinin belirtilerinin panik ataktan farklı olarak kalıcı ve ilerleyici olduğunu hatırlatan Dr. Akyüz, bu farkın hayati olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Panik atakta hastanın sakinleştirilmesiyle belirtiler hafifler, bazen tamamen geçer. Ancak kalp krizinde göğüs ağrısı geçici değildir, genellikle giderek şiddetlenir ve başka belirtilerle birlikte seyreder. Kalp krizinde evde beklemek çok ciddi risk taşır, zaman kaybı hayati sonuçlar doğurabilir."

Ne zaman hastaneye başvurmalı?

Dr. Akyüz, göğüs ağrısı yaşayan, çarpıntı hisseden ya da nefes darlığı şikâyeti olan kişilerin bu belirtileri hafife almadan bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini belirtti. Özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Akyüz, erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.