Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda çalışılması için talimat verdiği ve taslak metnin Meclis'in yeni yasama döneminde ele alınacağı öğrenildİ.

Halk sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenen kurumlar arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek bir tarih esas alınarak, bu tarihten sonra doğacak nesillere sigara satışının yasaklanması Sağlık Bakanlığı'na sunulacak ön çalışmada önerilecek.

Ticaret Bakanlığı'na, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Ayrıca, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemeleri de teklif edilecek.

Çalışmalar sırasında bilim insanlarının görüşlerinin yanı sıra dünya genelindeki örneklerin de inceleneceği belirtildi.

AK Parti kurmayları, İngiltere'de 2009'dan sonra doğan kuşaklara sigara satışını yasaklama modelinin yanı sıra İspanya'da tütün endüstrisinden "sigara izmariti" vergisi alan modeli incelediklerini belirtti.

Ayrıca, 2025 yılında sigara yasağının ülke genelinde uygulanacağı İzlanda modelinin Türkiye için bir ilham kaynağı olabileceği ifade edildi.

İspanya'daki kirletme ya da izmarit vergisi olarak uygulanan modelin tütün endüstrisine yönelik olduğunu aktaran kurmaylar, sigara üreticilerine karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.