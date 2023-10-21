Bu gece ve yarın gece gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen yaşanacak, çünkü Orionid meteor yağmuru etkisi altında olacağız. Bu olayda saatte ortalama 10 ila 20 adet meteor gözlemlenecek. Bu meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde etkileyici bir gösteriye dönüşen belirgin meteor izleri bırakacaklar. Özellikle şehir ışıklarından uzak, hava koşullarının uygun olduğu ve açık bir gece gökyüzü, bu göz alıcı meteor yağmurunu gözlemlemek için mükemmel bir fırsat sunacak.

Orionid meteor yağmuru, Ekim ayının ilk günlerinde gökyüzünde belirmeye başladı ve 21 Ekim'de zirve noktasına ulaşacak. Bu etkileyici gösteri sırasında meteorlar saatte ortalama 240 bin kilometre hızla hareket edecek ve gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parlak izler bırakacaklar.

Bu harika olayı kaçırmamak için şehir ışıklarından uzak bir noktada olmak ve hava koşullarının uygun olduğu bir geceyi tercih etmek önemli. Bu koşullar altında saatte 20 göktaşı gözlemlemek mümkün olacak.

Orionid meteor yağmuru 22 Kasım tarihine kadar devam edecek, bu yüzden gökyüzünü izlemek isteyenler için bolca fırsat olacak.