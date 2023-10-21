Süper Lig'in dokuzuncu haftasında, Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek derbi müsabakasından galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın galibiyetini getiren golleri, 26. dakikada Icardi ve 82. dakikada yine Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 69. dakikada Chamberlain'den geldi.

Maçın hakemleri Halil Umut Meler, Kerem Ersoy ve Emre Eyisoy'du.

Galatasaray kadrosu şu şekildeydi: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Cedric Bakambu 79. dakikada), Kaan Ayhan, Lucas Torreira (Tanguy Ndombele 86. dakikada), Tete (Barış Alper Yılmaz 65. dakikada), Kerem Aktürkoğlu (Kerem Demirbay 85. dakikada), Wilfried Zaha (Dries Mertens 64. dakikada) ve Mauro İcardi.

Beşiktaş'ın kadrosu ise şu şekildeydi: Mert Günok, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov (Arthur Masuaku 46. dakikada), Tayfur Bingöl (Ante Rebic 83. dakikada), Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes (Alex Chamberlain 46. dakikada), Rachid Ghezzal, Milot Rashica (Ersin Destanoğlu 32. dakikada) ve Vincent Aboubakar (Cenk Tosun 78. dakikada).

Maçın tek kırmızı kartı, Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'a 30. dakikada çıktı.

Sarı kartlar ise şu şekilde dağıldı: Davinson Sanchez, Cedric Bakambu ve Fernando Muslera (Galatasaray) ile Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Arthur Masuaku, Ante Rebic ve Burak Yılmaz (Beşiktaş).