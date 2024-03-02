Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ çerçevesinde düzenlenen Nasrettin Hoca Fıkralarını Canlandırıyoruz yarışmasında dereceye giren öğrenciler oyun gösterisi düzenledi. Gösterinin biletlerinden elde edilen gelirin ise Filistin’e gönderileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ çerçevesinde Kaynarca’da Nasrettin Hoca Fıkralarını Canlandırıyoruz yarışması düzenlendi. Yarışmaya; Mimar Sinan İlkokulu, Orhangazi Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler bir oyun gösterisi de düzenledi. Gösteride biletlerden elde edilen yaklaşık 15 bin liralık gelirin ise Filistin’e gönderileceği öğrenildi.