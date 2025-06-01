Genel Kurul, 3 Haziran Salı günü haftalık çalışmalarına başlayacak, aynı gün 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı seçimini yapacak. Adaylık başvuruları ise bugün sona erecek. AK Parti, mevcut TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u yeniden aday gösterirken, Demokrat Parti’nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti’nin adayı ise İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı olarak belirlendi. CHP ve Yeni Yol Partisi adaylarını bugün açıklayacak.

TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek

TBMM Başkanı, gizli oyla seçilecek. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranırken, üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü tur oylaması yapılacak. Dördüncü turda en fazla oyu alan aday, Meclis Başkanı olarak seçilecek.

Seçimlerin ardından Genel Kurulun, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Bu teklife göre, suça teşebbüs durumunda faile verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine, süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırları ile kasten yaralama ve tehdit suçlarına ilişkin hapis cezaları artırılacak. Ayrıca, alkol, uyuşturucu madde etkisi altında ya da başka bir nedenle araç kullanma yeteneğini kaybetmiş halde araç kullananlara verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak.

Hukuka aykırı şekilde kara ulaşım aracının hareketini engelleyen, durduran veya rotasını değiştiren kişiye 1 ila 3 yıl arasında, hava ulaşım aracının hareketini engelleyen veya yönünü değiştiren kişiye ise 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verilecek. Ayrıca, kasıtlı suçlardan toplamda 3 yıl veya daha az, taksirli suçlardan ise 5 yıl veya daha az hapis cezasına çarptırılan çocuk hükümlüler, cezalarını doğrudan çocuk eğitimevlerinde çekecek.

Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlünün, denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için 5 günden az olmamak üzere koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirmiş olması gerekecek.

Tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler cezasını konutunda çekebilecek

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler cezasını konutunda çekebilecek.

Teklifin, Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu da toplanarak, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'deki çalışma ziyaretlerini değerlendirecek.