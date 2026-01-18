Teknoloji alanındaki hızlı büyüme ise yazılım mühendisliğini pilotlukla neredeyse aynı seviyeye taşıyarak dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

Yapılan kapsamlı incelemeler; uzun yıllardır yüksek kazançla özdeşleşen havacılık ve sağlık sektörlerinin yanı sıra, hukuk, finans ve teknoloji gibi alanların da ciddi bir ekonomik güce ulaştığını gösterdi. Bazı meslek gruplarında aylık net gelirlerin yüz binlerce lirayı aşması, kariyer planlamasında dengeleri değiştiren bir etki yarattı.

Teknoloji ve havacılık zirveye yakın

Yüksek kazançlı meslekler sıralamasında en çarpıcı rekabet yazılım sektörü ile havacılık arasında yaşandı. Pilotlar, aylık ortalama 350 bin TL gelirle üst sıralardaki yerini korurken; yazılım mühendisleri 348 bin TL seviyesindeki kazançlarıyla bu alana çok yakın bir konuma geldi. Bu tablo, dijital dönüşümün ekonomik değerini açık biçimde ortaya koydu.

Noterlik açık ara önde

Listenin zirvesinde ise diğer tüm meslekleri geride bırakan noterlik bulunuyor. Aylık 456 bin TL net kazançla en çok gelir sağlayan meslek olarak öne çıkan noterlik, 2026 yılı itibarıyla ulaşılması zor bir seviyeye ulaştı.

2026’da mesleklere göre ortalama aylık kazançlar

Güncel verilere göre en yüksek gelir elde edilen meslekler şu şekilde sıralandı:

Noterlik: 456 bin TL

Pilotluk: 350 bin TL

Yazılım mühendisliği: 348 bin TL

Sigorta uzmanlığı: 270 bin TL

Avukatlık: 264 bin TL

Eczacılık: 242 bin TL

Doktorluk: 228 bin TL

Mali müşavirlik: 216 bin TL

Petrol mühendisliği: 204 bin TL

Yönetim danışmanlığı: 192 bin TL