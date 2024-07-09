Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçenin trafiğini rahatlatacak ve yeni bir cadde oluşturacak olan Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi’nde çalışmalara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlayacaklarını açıkladı.

Devlet Su İşleri tarafından 30 milyon liraya ihale edilerek ıslah çalışmaları tamamlanan Akyazı Karacasu Deresi’nin çevresi Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi tarafından güzelleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Talha Arslan ile birlikte Karacasu Deresi’nde incelemelerde bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, seçim beyannamesinde de bulunan projede çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını ifade etti.

Karacasu Deresinin çevresini güzel bir görünüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Başkan Soykan, “DSİ tarafından ıslah ve beton duvar çalışmaları tamamlanan bölgede yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gerçekleştireceğiz. Daire Başkanımız Talha Arslan ve mühendis arkadaşlarımızla birlikte alanda incelemelerde bulunduk. İlçe trafiğini de rahatlatacak ve Akyazı’mıza çok yakışacak projemize desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.