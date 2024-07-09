SUBÜ Arama ve Kurtarma Ekibi’ne üniversitenin sivil savunma faaliyetleri doğrultusunda yangınla mücadeleye yönelik eğitim verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) sivil savunma faaliyetleri doğrultusunda SUBÜ Arama ve Kurtarma Ekibi’ne yönelik bir eğitim düzenlendi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitimde; yangın ve yanma bilgisi, orman yangınlarının başlangıç ve gelişim aşamaları, orman yangınlarını söndürme teknikleri, orman yangınları ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Eğitimi veren Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürlüğü, gönüllülerin sayısının arttığı bilgisini paylaşarak orman yangınlarıyla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca teorik eğitimde başarılı olan ve gönüllü olmak isteyen adaylara Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönüllü kimlik kartı ve teçhizat verileceği, gönüllülerin yapılacak tatbikatlara katılarak yangınlarda ihtiyaç duyması halinde göreve çağrılacakları bilgisi verildi. Eğitim programı başarıyla tamamlandı.