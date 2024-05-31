Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa genelinde yaşanacak yüksek sıcaklık konusunda uyarıda bulundu.

Vali tarafından yapılan açıklaama şu şekilde;

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkması beklenmektedir.

Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 01.06.2024 - 00:00 / 05.06.2024 - 23:59