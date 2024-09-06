Av yasağının bitmesiyle gözler balık tezgahlarına çevrildi. Balık sezonun başında ağlara en çok palamut yakalanırken balıkçılar bu bereketin önümüzdeki zamanlarda da devam edeceğini söyledi. Deniz bu sene vatandaşın da balıkçının da yüzünü güldürdü.

Türkiye’de 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle son buldu. “Vira bismillah” diyerek ağlarını denize atana balıkçılar avdan yüzleri gülerek geri döndüler. Av sezonun başlamasıyla dolan tezgâhlarda yıldız bu sene palamut balığı oldu. 35 yıldır balıkçılık yapan Fatih Gümüş, Palamut balığını ise hamsi, sardalye ve istavritin takip ettiğini söyledi. Gümüş, balıktan yana zengin başlayan bu sezonun ilerleyen dönemlerde de böyle devam edeceği öngörüyor. Balıkçı Gümüş bu seneki ballık bolluğundan kaynaklı balıkçıların memnun olduğunu dile getirirken bolluğun beraberinde getirdiği düşük fiyatlardan yana da vatandaşlar memnun olduklarını belirttiler.

Balıkçı Gümüş “Bu sene bol bol palamut yiyeceğiz”

Ağlarda en çok olan palamut balığı olduğunu belirten 35 yıllık balıkçı Fatih Gümüş, “Şuan en revaçta olan balık palamut. Bu sene bol olan balıklar palamut ve hamsi. Herkes bu senen bol bol balık yiyecek. Bu seneki fiyatlarımız da uygun. Palamutun tanesi 80-100 lira civarında. Palamut ve hamsi dışında sardalye ve istavrit de var bu sene çeşitler bol olacak. Balıkçılık bu sene maşallah iyi oldu, inşallah sonuna kadar da böyle gider. Denizde aşırı derecede palamut var şuanda. Önümüzdeki dönemlerde de palamut olacaktır bu sene bol şekilde var. Bu sene bol bol palamut yiyeceğiz inşallah peşinden çinekop da gelir” dedi.

Bu sene balık sıkıntısı yok

Sezondan memnun olan balıkçı Gümüş, “Torik balığı vardı geçen sene yani palamutun büyüğü olan bir balık. Geçen sene torik balığının denize fazla yumurta bırakmasıyla bu sene çok fazla palmut var. Biz şuan onun bereketini yiyoruz. Bu sene bitmez bu palamut hamsi de var yanında bu sene balıkta sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Vatandaş fiyatlardan memnun

Pazar alışverişi yapan Galip Kaya Boran, fiyatlardan memnun kaldığını söyleyerek, “Yerli palamut aldık. Ben dört tane aldım büyük olanlardan 400 TL tuttu. Bana göre fiyatları güzel. Herkese almalarını tavsiye ederim. Balık sezonu yeni başladı zaten daha iyi yerlere gelmesini bekliyorum” dedi.