Balıkesir ve çevresine sunduğu nitelikli sağlık hizmetleri ile faaliyetlerini sürdüren ve imza attığı ilklerle dikkat çeken Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, uzman hekim yetiştirilmesinde de önemli görev üstleniyor.

Tıp Fakültesi ile birlikte Tıpta Uzmanlık eğitimi kapsamında da eğitim ve uygulama faaliyetlerinin sürdürüldüğü hastane bünyesinde 5 bölümde daha uzmanlık eğitimi verilmeye başlayacak. Tıpta uzmanlık eğitimi çerçevesinde açılan yeni bölümler arasında; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Halk Sağlığı ve Tıbbi Farmakoloji yer alıyor.

Yakın zamanda T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, “Sağlıkta Kalite Standartları” değerlendirmesinde 100 üzerinden 92,4 puan alarak büyük bir başarıya imza atan BAÜN Hastanesi, aralarında bir kısmı daha önce kapanan eğitim programlarının yeniden açılmasıyla birlikte, toplamda 36 farklı klinikte uzmanlık eğitimi yürütülen bir merkez halini alacak.

Son yıllarda hizmet verdiği hasta ve gerçekleştirilen ameliyat sayılarında gösterdiği yüksek performansla dikkat çeken ve “Uzaktan Sağlık Hizmetleri Sunumu Faaliyet İzin Belgesini” de tüm klinikler kapsamında almaya hak kazan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, uzmanlık eğitimi yelpazesine eklenen yeni bölümler ile birlikte Balıkesir ve bölgede önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet vermeye devam edecek.