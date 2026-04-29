İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından hazırlanan “Döngüsel Ekonomi ile Dayanıklı ve Sürdürülebilir Kenti Kurgulamak: İnegöl” başlıklı sergi gerçekleştirildi. Planlama-7 dersi kapsamında hazırlanan çalışmada akademisyenlerle beraber 60 dolayında öğrencinin imzası bulunan projeler, İnegöl’de İnegöl Belediyesi binası önünde bulunan sergi salonunda sunuldu.

Sergi; Belediye Başkanı Alper Taban, akademisyenler, İnegöl Belediyesi Encümen Üyeleri, daire müdürleri, öğrenciler ve İnegöl Belediyesi’nin ilgili birimlerinde görev yapan personellerin katılımıyla gerçekleştirildi. Temelini Ekim ayında öğrencilerin İnegöl’e gerçekleştirdiği teknik gezinin oluşturduğu sergide, farklı başlıklarda hazırlanan projeler, İnegöl’ün mevcut potansiyelini değerlendirirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik önemli öneriler sundu. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, İnegöl Belediyesi’nin ev sahipliğinde şehre gelerek ekonomik ve sektörel yapıya ilişkin sunumlara katılıp, saha incelemeleri yapmıştı. Bu süreç sonunda elde edilen veriler, bugün sergide yer alan nitelikli projelere dönüştü.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİPLOMA PROJELERİNDE KONU İNEGÖL OLDU

Sergi öncesi projeye dair bilgiler veren Prof. Dr. Nilgün Çolpan Erkan, “Çok kalabalık bir öğrenci grubuyla bu çalışmaları yaptık. Yaklaşık 60 öğrencimiz vardı. Öncelikle İnegöl’ü analiz ettik. Daha sonra öğrencilerimizi gruplara böldük ve belirli temalar çerçevesinde çalışmalarını bekledik. Bunlardan bir tanesi günümüzün en önemli konularından olan sürdürülebilir dayanıklı doğal yapı ve çevresel ilişkiler konusunda projeler üretildi. Ardından başka bir grup dayanıklı, kaliteli ve adil yerleşmeler konusu üzerinde projelerini geliştirdiler. Diğer bir konu sosyal dinamikler, eşitlik, şeffaflık ve kapsayıcılık konusundaydı. Sürdürülebilir döngüsel ekonomi konusunda da bir grup strateji geliştirildi. Yenilenebilir enerji ve döngüsel enerji sistemleri de diğer bir gruptu. Öğrencilerimiz burada mekânsal kararlar üretirken, aynı zamanda gelecekte İnegöl’ün neye evrilebileceğini, nasıl bir gelişme göstereceğini, bunun sürdürülebilirlik ve ekoloji çerçevesinde gerçekleştirmeye hassasiyet gösterdiler. Bu bağlamda stratejiler ürettiler. Bu planlar mekânsal plandan daha çok gelişmeye dönük strateji kararları ve bunlara yönelik eylemler ve aktörleri içeren planlama sürecini tarif ediyor. Bu projeler öğrencilerimizin 3’üncü yılının ilk yarı yılının projeleri. Şu anda İnegöl’de diploma projelerini sürdürüyorlar. Ben İnegöl Belediyesine öğrencilerimize bu imkanı sundukları için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ OLARAK BİZ DE ÖĞRENCİ MODUNDAYIZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise öğrencilerin yaptıkları çalışmaları çok kıymetli bulduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Biz geçen dönem de üniversitelerimizle iç içe olmaya çalıştık ama bu dönem çok daha fazlaca iştirak halindeyiz. Hatta İnegöl Belediyesi olarak bizim modumuz da öğrenci modu diyoruz. Öğrenci modunda, öğrenmeye çalışan, araştıran, daha iyi uygulamalar ortaya koymaya çalışan bir yapıdayız.”

ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞMALARINDAN İSTİFADE EDECEĞİZ

“Ülkemizde şehirlerimiz çok güzel. Dünyada çok güzel şehirler görüyoruz. Çok güzel şehir ve bölge planlamaları ortaya koyan şehirler görüyoruz. Dolayısıyla biz de bunların içerisinde olmalıyız diyoruz. Dünyanın herhangi gelişmiş bir şehrinden biri benim şehrime de geldiğinde burada da benzer bir yapılaşmayı, benzer şehirleşmeyi görmesini arzu ediyorum. Biz de herhangi bir şehre gittiğimizde, bunları şehrimizde gerçekleştirdi, dünyayla entegre olmuşuz demek istiyoruz. Gerçekten her şey değişiyor, dönüşüyor. Bugün iklim krizi ifade ediliyor. Orman yangınları, sel baskınları, kuraklığın artacağı işaret ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları noktasında daha dikkatli olunması gibi konu başlıkları var. Burada da çok ciddi emekler var. Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki çalışmaları arkadaşlarım getirdiler. Çok kıymetli çıktılar var. Her birini tek tek inceledim. Bizler İnegöl Belediyesi olarak öğrencilerimizin yaptığı çalışmalardan istifade etmeye çalışacağız. Ben emekleri için çok teşekkür ediyorum. Öneri ve tavsiyeleri bizim için çok önemli. Dikkatle inceleyeceğiz.”

Konuşmalar sonrası sergide yer alan çalışmaların detayları, projelerin sahibi olan öğrenciler ve akademisyenler tarafından katılımcılara aktarıldı.