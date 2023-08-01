Osmaneli Belediyesi, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi’nin önemli bir konaklama ve yiyecek-içecek tesisi haline getirmek istiyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tesinin şuanda belediye için güzel bir ekonomik katkı sağladığıu söyledi. Şahin, "Tesislerimize yoğun talep sonrası artık yeni yatırımlarla büyümek zorundayız. Özellikle otopark ihtiyacı nedeniyle otomobiller, kamyon ve tırlar için süratle hareket ederek otomobil otoparkı inşaatına başladık. Devamında tır parkımızı da büyüteceğiz. Aile için mevcut salonumuzun yanına aile salonumuzu da yapıyoruz. Tesis bu yıl içinde tesisi halka hizmete açmayı hedefliyor" dedi.