Dün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynan Süper Kupa finalinde tarihi anlar yaşandı.

A Takım kadrosunu İstanbul'da bırakan sarı-lacivertliler ekip, sahaya U19 takımıyla çıktı. Maçın henüz başında Galatasaray'da yaşanan ilk atakla takım golü buldu. Icardi'nin golü sonrası Galatasaray öne geçerken, Fenerbahçe maçın durmasıyla takımı sahadan çekti ve maç tatil edildi.

Biten maç sonrası gözler TFF'den yapılacak olan karara çevrilmişken Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından açıklama yayımlayanarak "Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Özbek, "Ben çok üzüldüm. U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi? Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz" dedi.

Maç sonrasında birçok spor yazarından dikkat çeken yorumlar yapılırken, Ahmet Çakar'ın yaptığı çağrı ise gündem oldu.

Çakar şu ifadelere yer verdi;

"Yüz yıllık Türk futbolunda hiç yaşanmamış olaylar meydana geldi. Yazıklar olsun desek az gelir. Dün gece maç bitmiş , şeref tribününde gülüyor. Yanında Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın suratına bakıyorum, üzgün, yüzünden düşen bin parça.Bu ülkenin bir reisi var, Recep Tayyip Erdoğan. Bütün bunların müsebbibi, Büyükekşi'dir. Üzülüyorum… Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken bir tek şey var; bu adama görevden el çektirmek. Kanunen görevden alamaz ama görevden el çektirebilir. Konuyu spordan ağabeyim olan Sayın Erdoğan'a arz ediyorum. Yoksa kaos büyümeye devam eder."