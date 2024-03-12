Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Festivali’nde sahnelenen ‘Veda’ isimli oyun beğeniyle izlendi. Tiyatro oyununun sonunda Usta Oyuncu Nevra Serezli’nin dans performansı da büyük alkış aldı.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiği Nilüfer Tiyatro Festivali, değerli oyunlarla devam ediyor. 1984 oyunu ile başlayan, ardından Cadı Kazanı, Şirreti Evcilleştirmek, Kel Diva, Flu Lysistrata ve Geçen Gün’ün oynandığı festivalde son olarak ‘Veda’ isimli oyun sahne aldı.

Milli mücadele yıllarında İstanbul’daki bir konakta yaşanan acı, tatlı olayları anlatan oyun gerçek hayatta yaşanmış hikayeyi aktarıyor. Tiyatrokare’nin yeni oyunu Ayşe Kulin’in sevilen romanı Veda’yı Nedim Saban uyarlıyor ve yönetiyor. Oyunda usta oyuncu tiyatro sanatçısı Nevra Serezli, alışılmamış bir deli saraylı kompozisyonuyla; genç oyuncu Leyla Feray da yasak bir aşkın kahramanı olarak öne çıkıyor. Fatih Gülnar’ın bir Cumhuriyet aydını Aziz Sarvan’ın Kulin’in dedesi Ahmet Reşat’a hayat verdiği otobiyografik roman, yazarın Osmanlı’nın son maliye nazırı olan dedesinin öyküsünü Kurtuluş Savaşı yılları ve Cumhuriyet’in kuruluşunu sımsıcak bir konak ve aşk hikayesi olarak anlatıyor. Eylül Gürcan, Ayşe Ayter gibi ödüllü tasarımcıların imza attığı oyunda Meral Asiltürk, Alişan Özkan, Zeynep Sevi Yılmaz, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu da rol alıyor.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenen oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Salonu tamamen dolduran sanatseverler, iki perdelik gösterimin finalinde sanatçıları ayakta alkışladı.