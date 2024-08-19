Bu yıl İnegöl Kırsal Mahallesi Akbaşlar Köyünde Genç MÜSİAD İnegöl Şubesi tarafından gerçekleştirilen “Bu Yaz Camideyim” Projesi sona erdi. Kapanış Programında dereceye giren kursiyerlere Genç MÜSİAD Yönetimi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler taktim edildi. Ayrıca program sonunda Kursa katılan kursiyerlere unutamayacakları çeşitli oyun aktiviteleri yapıldı.

Genç MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Enes Malik Ubuz, “Bu Yaz Camideyim” Projesinin Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında yapıldığını, İşadamları derneği olarak sadece maddiyatın değil maneviyatında çok önemli olduğunu vurguladı. Ubuz bu projenin amacının dinini ve milletini seven nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Genç MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Enes Malik Ubuz, amaçlarının camilerin halkla bütünleşmesi, camii kültürünün yaygınlaşması ve toplumun ibadethanelerle kucaklaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Ubuz, Genç MÜSİAD olarak sosyal sorumluluk taşıdıklarını dile getirerek, "Yarınımız olan çocuklarımızın ufku geniş, değer yargıları ve kültürleriyle, inançlarıyla barışık bir nesil olmasını arzuluyoruz" dedi. Enes Malik Ubuz, bu kapsamda bu alandaki faaliyetlerin ve çalışmaların Genç MÜSİAD olarak Türkiye'deki diğer illerde de gerçekleştirildiğini söyledi.