BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
03.01.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
03.01.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
03.01.2026 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
03.01.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
03.01.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
03.01.2026 13:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.