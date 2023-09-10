ÇOMÜ Ziraat Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 15. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi kapsamındaki etkinliklerden biri olan Buğdayın Hikayesi Uluslararası Katılımlı İllüstrasyon Sergisi, kongre katılımcıları tarafından gezildi.ÇANAKKALE (İGFA) - 60. Uluslararası Troia Festivali kapsamında açılışı gerçekleşen ve Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi'ndeki Troia Sergi Salonu'nun da ilk etkinliği olan “Buğdayın Hikayesi” isimli Uluslararası katılımlı İllüstrasyon Sergisi, 15. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi kapsamında konuklar tarafından yeniden ziyaret edildi.

22 ülkeden 60 sanatçı ve tasarımcının eserlerinin yer aldığı sergi beğeniyle gezilirken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından Belediye Başkan Vekili M. İrfan Mutluay'a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.