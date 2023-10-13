Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan son hava durumu verilerine göre, Bursa'da bugün Cuma gününe girerken sabah saatlerinde termometreler 13 derece olarak ölçüyor. Gün içerisinde ise sis, gökyüzünü kaplayacak ve en yüksek sıcaklık 24 derece olacak.

Hafta sonunun ilk günü için tahminlere göre sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece olarak bekleniyor. Gün ilerledikçe, Bursa semalarının bulutlarla kaplı olacağı öngörülüyor. En yüksek sıcaklık ise 25 derece seviyesine yükselecek. Bu hava koşullarıyla birlikte Bursa'da hafta sonu hava durumu dikkatle takip edilmelidir.

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