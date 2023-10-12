Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubunda Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenerek grupta liderliğe yükselen A Milli Takımda 16 numaralı formayı giyen Bursa doğumlu İsmail Yüksek'in performansı büyük alkış aldı.

Galibiyette en büyük paya sahip olan İznik doğumlu Fenerbahçe'li futbolcu İsmail Yüksek, maç boyunca yaptığı pres ve yaptığı hamlelerle Hırvatistan'ın yüreği ağza getiren pozisyonlarını bozdu.

Sahanın en iyileri arasında gösterilen milli oyuncu maça Bursa'nın plakası olan 16 numaralı formayla çıktı.

Özellikle ilk yarıda Hırvatistan'a pozisyon şansı tanımayan Türkiye milli takımı, 2. yarıda ise skoru korumaya çalışınca ev sahibi ekibin ataklarıyla karşı karşıya geldi.

Mücadelesi, hırsı ve kestiği toplarla Bursa'nın gururu olan İsmail Yüksek, dünyaca ünlü futbolcu Modriç'e sahayı dar etti.

85 dakika sahada kalan İsmail Yüksek , takım arkadaşlarıyla verdiği inanılmaz mücadelenin sonunda ülkesine 3 puan kazandıran isimlerin başında yer aldı.

Bu sonuçla D grubunda 13 puanla liderliğe yükselirken, Hırvatistan 10 puanda kaldı. A Milli takım aldığı sonuçla Avrupa kupası elemelerine kalma yolunda büyük avantaj elde etti.