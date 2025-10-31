Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor. Sürenin uzatılmayacağı açıklanırken, 15 TL olan yenileme işlem ücreti yarından itibaren 7.438,60 TL'ye yükselecek. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyi son gününe bırakan bazı vatandaşlar sıraya girerken, personeller ise işlemleri bitirmeye çalıştı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları eski tip ehliyetlerin yenilenmesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu

Yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kullanmakta olduğunuz eski tip sürücü belgeleriniz 31 Ekim 2025 tarihine kadar indirimli bedel olan 15 TL ödeyerek tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerimizden değiştirilmektedir.

01.11.2025 tarihinden itibaren değiştirilecek olan eski tip sürücü belgeleri için 1.420 TL değerli kağıt, 340 TL vakıf hizmeti ve 5678,60 TL harç bedeli olmak üzere toplam 7.438,60 TL yatırılması gerekmektedir. (B sınıfı için)