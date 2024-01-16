Bugün Bursa halkını kuvvetli sağanak yağışlı bir hava bekliyor. En düşük hava sıcaklığı 11 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 14 derece olacak.

17 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde termometreler 7 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursa'da parçalı bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 13 derece seviyelerinde seyredecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 5 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli sağanak yağışlı bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 12 derece olacak.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ