Bursa'da bugün hava parçalı bulutlu ve sıcaklıklar 28°C civarında seyredecek. Gün içerisinde rüzgar kuzeydoğudan hafif esintilerle esecek ve nem oranı %60 civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık *20°C*'ye kadar düşebilir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor; genellikle güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.



İnegöl'de hava bugün güneşli ve sıcaklık 30°C* seviyelerinde. Rüzgar, *kuzeybatıdan* hafif şekilde esiyor ve nem oranı %55 civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık *21°C*'ye düşebilir. İnegöl'de de önümüzdeki günlerde güneşli hava etkisini sürdürecek, ancak hafta sonuna doğru hafif bir serinleme beklenebilir.

Her iki şehirde de yağış beklenmiyor, bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.