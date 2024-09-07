Bursa ve İnegöl'de bugün itibariyle mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı hava ile birleşiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Bursa'da gün boyu aralıklarla yağmur beklenirken, sıcaklık 16-18°C arasında değişecek. Rüzgarın ise kuzeybatı yönünden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İnegöl'de ise yağış daha etkili olacak. Günün erken saatlerinden itibaren başlayacak yağmur, öğleden sonra da devam edecek. İlçede sıcaklıklar 14-16°C civarında seyredecek. Özellikle akşam saatlerine doğru yağışın şiddetlenmesi öngörülüyor.

Her iki şehirde de hafta boyunca benzer hava koşulları hakim olacak. Vatandaşların yağmura karşı tedbirli olması ve şemsiye bulundurması öneriliyor.

Hafta sonuna doğru yağışların yerini bulutlu, ancak serin bir havaya bırakması bekleniyor.