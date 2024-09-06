Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, gün boyu aralıklı yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık ise en yüksek 23°C, en düşük 16°C olarak ölçülecek. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik beklenmiyor.

İnegöl’de Parçalı Bulutlu Hava Hakim

İnegöl’de bugün hava durumu daha sakin seyredecek. Parçalı bulutlu bir gün yaşanması beklenirken, sıcaklık 25°C’ye kadar yükselecek. Sabah saatlerinde yer yer sis görülebilir. Gece ise sıcaklık 14°C’ye kadar düşecek. Yağış beklenmemesine rağmen, hafta sonuna doğru hava şartlarının değişmesi ihtimali bulunuyor. Uzmanlar, tarım ve inşaat sektörü çalışanlarını hava durumunu yakından takip etmeye çağırıyor.