Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, gün boyu aralıklı yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık ise en yüksek 23°C, en düşük 16°C olarak ölçülecek. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik beklenmiyor.

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İnegöl’de Parçalı Bulutlu Hava Hakim

İnegöl’de bugün hava durumu daha sakin seyredecek. Parçalı bulutlu bir gün yaşanması beklenirken, sıcaklık 25°C’ye kadar yükselecek. Sabah saatlerinde yer yer sis görülebilir. Gece ise sıcaklık 14°C’ye kadar düşecek. Yağış beklenmemesine rağmen, hafta sonuna doğru hava şartlarının değişmesi ihtimali bulunuyor. Uzmanlar, tarım ve inşaat sektörü çalışanlarını hava durumunu yakından takip etmeye çağırıyor.

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Muhabir: şerife öz