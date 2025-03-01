Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık, golü bulduk. Pozisyon da bulduk, 2 de yapabilirdik. Maalesef duran toptan çok basit bir gol yedik. İkinci yarı açıkçası hiçbir şey yapmadık. İyi oynamadık. Sonradan soktuğum oyuncular da bir varlık gösteremedi, Alper dışında. Az kalsın mağlup oluyorduk. Bu oyuna 1 puan iyi diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA