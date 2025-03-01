Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Çetin, "Hakemler yine bizi yanıltmadılar, 1-0 bizi mağlup başlattılar. Gözümüzün önünde faulü vermedi, top döndü gol oldu. Arkadaşlarım çok iyi reaksiyon gösterdi. Bugün oynadık, kazanamadık. Net pozisyonlarımız var. Maalesef bugün hamle oyuncularımız olsa maçı çevirebilirdik. Yorgun oyuncularımızın yerine oyuncu alamadık. Alternatifimiz özellikle ön hatta az olmasına rağmen maçı kazanmaya yakın takım bizdik. Rakibin de en önemli maçlarından biriydi. Çok hücum oyuncularından kurulu bir kadroyla maça çıktılar. Daha goller bulabilirdik ama olmadı. İyi bir maç oldu. İleride hamle oyuncularımız olsaydı maçı erkenden kopartabilirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA