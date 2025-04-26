Sakaryalı Teknik Direktör Bülent Uygun’un bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun (29), dün hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen ölüm, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ile futbol camiasını yasa boğdu. Uygun, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye aile ile yakınlarının yanı sıra; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra spor ve sanat camiasından da birçok isim katıldı. Cenaze namazı esnasında Bülent Uygun gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İHA