Ziyaret kapsamında Pataradze'ye, Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Eliso Bolkvadze, bakan yardımcıları, Acara Özerk Cumhuriyeti Meclisi Milletvekili Madona Tevzadze, Gürcistan Parlamentosu milletvekilleri Malkhaz Natriashvili ile Anzor Bolkvadze, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Gia Ckhonia ve Gürcistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bela Gomurashvili eşlik etti.

Heyet, ilk olarak İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze ve beraberindeki heyeti, Dernek Başkanı Recep Küpçüoğlu, Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu (MARGÜFED) Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ile dernek yönetimi karşıladı.

Dernek binasında vatandaşlar ve dernek yöneticileriyle bir araya gelen Pataradze, sohbet ederek festival hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda derneğin anı defterini imzalayan Pataradze, misafirperverliklerinden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin, Türkiye ile Acara Özerk Cumhuriyeti arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.